L'Unione Sarda titola: "Cagliari, Joao-Castro coppia super"

Classifiche a confronto dopo 8 turni di Serie A. La Juventus, che continua a viaggiare a punteggio pieno, ha cinque punti in più rispetto alla passata stagione. Un anno fa dopo 8 turni era a punteggio pieno il Napoli, che ha quindi sei punti in meno avendo fin qui collezionato sei...

Chelsea, Sarri: "Possiamo fare ancora meglio, felice per Barkley"

Huddersfield, per l'attacco si pensa a Maupay

Man City, Guardiola: "Mahrez? In allenamento non sbaglia mai, capita"

Chelsea, Kepa: "I consigli di De Gea mi hanno aiutato in Premier"

Lione, per Ndombele il club chiede 80 milioni

Le pagelle del Valencia - Piccini e Garay insuperabili. In ombra Soler

Real Madrid: Benzema, infortunio da valutare. Bale ko ma non preoccupa

Da oggi chiamatelo Mbappé l'uragano: quattro reti al Lione in 13 minuti

Macedonia, i convocati per la Nations League: tre italiani, tutti in attacco

Neuer: "Questo non è il Bayern, non creiamo nemmeno occasioni da gol"

Barcellona, Valverde: "Il pareggio ci può stare, sorpresi dal gol in avvio"

Barcellona, ancora esclusione per Malcom: viaggia a Valencia e va in tribuna

Chelsea, Hazard: "Ci divertiamo a giocare bene, troppo presto per il titolo"

AS e la crisi del Real: "Lopetegui fino al Clasico". Rispunta Conte

Il Sun sul Man United: "Ecco come Pogba ha salvato Mourinho"

Siviglia primo in classifica, Estadio Deportivo: "Follow the leader"

"Cagliari, Joao-Castro coppia super". Questo il titolo in prima pagina de L'Unione Sarda di questa mattina, dopo la vittoria di sabato dei rossoblù contro il Bologna. Gol del brasiliano, doppio assist dell'ex Chievo e Rolando Maran può sorridere.

No, le milanesi e la Roma possono ancora rimontare

No, il Napoli è ancora in corsa

