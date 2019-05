"Per il Cagliari un altro capitombolo", questo il titolo che troviamo questa mattina sulla prima pagina de L'Unione Sarda. La Lazio passa 2-1 alla Sardegna Arena grazie alla reti di Luis Alberto e Correa. Inutile la rete di Pavoletti nel finale. Terzo ko consecutivo per la squadra di Maran, la salvezza non è ancora aritmetica.

Scontro diretto con il Genoa

Nel prossimo turno il Cagliari se la dovrà vedere con il Genoa, ieri ko con l'Atalanta ed alla disperata ricerca di punti per restare in serie A.