L'Unione Sarda titola: "Ranieri e l'amore per il Cagliari"

© foto di Lorenzo Di Benedetto

"Ranieri e l'amore per il Cagliari". Questo il titolo in prima pagina de L'Unione Sarda di questa mattina in vista della sfida di sabato all'Olimpico tra la Roma e i rossoblù. Il tecnico ritroverà il suo passato ma deve vincere per forza per continuare a sperare nel quarto posto dopo il pareggio contro l'Inter.