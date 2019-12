L'Unione Sarda: "Un Cagliari dal cuore immenso"

"Un Cagliari dal cuore immenso". Si apre così l'edizione odierna de L'Unione Sarda questa mattina in edicola in riferimento alla rocambolesca vittoria da parte dei sardi ieri sera contro la Sampdoria per 4-3: "Sotto di due reti, i rossoblù ribaltano la Samp con un finale da urlo: 4-3. Vittoria pazzesca da parte della banda Maran in gol con Radja, Joao (doppietta) e Cerri".