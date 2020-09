L'Unione Sarda: "Via alla grande avventura. Il Cagliari sfida il Sassuolo"

vedi letture

Prende il via oggi il campionato del Cagliari. I rossoblu di Eusebio Di Francesco scenderanno in campo alle 18 di oggi al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de L'Unione Sarda: "Via alla grande avventura. Il Cagliari sfida il Sassuolo".