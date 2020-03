La Città: "Salernitana, serve una prova da big"

Niente tifosi ma la sfida si annuncia tesa. Salernitana e Perugia, che oggi si sfideranno in terra umbra, hanno bisogno di punti per motivi contrapposti. I campani devono continuare a rimanere attaccati al treno playoff, i biancorossi devono tornare a far punti per non essere risucchiati in zona playout. E La Città, quotidiano che segue le vicende del team meridionale, titola così nelle pagine sportive: "Granata, serve una prova da big. La Salernitana sfida il Perugia in crisi, tanti dubbi per Ventura: 'E' un'esame di maturità". E sulle nuove disposizioni per limitare l'emergenza Coronavirus: "Dai 'baci' al silenzio. Sugli spalti del Curi non ci sarà spettacolo".