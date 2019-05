La Città sui play out di Serie B: “Rivolta dei calciatori”

Taglio alto sulla prima pagina de La Città dedicato allo scontro che sembra profilarsi fra Salernitana e Venezia, le due squadre che dovrebbero disputare i play out, da un lato e la FIGC di Gabriele Gravina dall’altro. “Playout, rivolta dei calciatori. Salernitana-Venezia a rischio” è il titolo scelto dal quotidiano salernitano che poi continua: “Le sfide per sopravvivere in B fissate il 5 e 9 giugno, ma i giocatori non ci stanno. Oggi incontro tra i granata e il sindaco mentre la FIGC minaccia sanzioni”.

Nella mattinata odierna è inoltre prevista la conferenza stampa del Venezia (presenti anche il tecnico Cosmi e il difensore Bruscagin) in cui i veneti dovrebbero annunciare di non voler scendere in campo.