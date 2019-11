"Gli azzurri di Mancini a tutto gas". Così titola in prima pagina, in taglio laterale, l'edizione odierna de La Gazzetta del Mezzogiorno a proposito della Nazionale italiana. La formazione di Mancini, ieri sera, ha raggiungo la decima vittoria su dieci nelle qualificazioni agli Europei 2020, battendo per tre a zero la Bosnia. In gol Belotti, Acerbi e Insigne.