La Gazzetta del Mezzogiorno: "Il Lecce con la Juve cerca il colpaccio"

"Il Lecce con la Juve cerca il colpaccio". Questo il titolo in taglio basso sulla prima pagina de La Gazzetta del Mezzogiorno in edicola oggi. Liverani ieri in conferenza stampa ha suonato la carica per i suoi che stasera alle ore 21.45 saranno impegnati nella difficile trasferta di Torino. Con la Juve che vincendo potrebbe andare a +7 sulla Lazio.