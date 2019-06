© foto di Alessio Del Lungo

La Gazzetta del Mezzogiorno, in edicola questa mattina, dedica spazio nel taglio laterale della prima pagina al Lecce con il titolo: "I salentini trovano in Turchia l'attaccante Burak Yilmaz". Continua dunque, dopo le voci degli scorsi giorni, la trattativa per portare il centravanti del Besiktas in Puglia.