La Gazzetta del Mezzogiorno: "Ricorso accolto, Foggia tira il fiato"

“Ho avuto un infortunio ma ora è passato, sono carico è motivato per fare bene da qui alla fine. La prima impressione è positiva, il calcio belga a livello di qualità e intensità mi ha dato buone indicazioni. È un po’ all’inglese”. Così a TuttoMercatoWeb il difensore di proprietà...

Roma, Perotti part-time in gruppo. Migliora Lorenzo Pellegrini

Ct Belgio: "Praet non gioca contro l'Islanda, decisione precauzionale"

Lazio, Milinkovic col Milan ci sarà. Nulla di grave per Caicedo

Juve, ripresi gli allenamenti: Bernardeschi in dubbio con la SPAL

Roma: cerimonia a Totti per Hall of Fame prima della sfida col Real

Graziani: "Immobile deve giocare in Nazionale"

Milan, Alen Halilovic a segno con la Croazia Under 21

"Da quando Baggio non gioca più". Divin Codino al concerto di Cremonini

Manolas costretto a uscire dopo 28' in Grecia-Finlandia per infortunio

Ascoli, torna D'Elia. Lavoro a parte per Rosseti e Ganz

Inghilterra, il saluto di Rooney: "Viaggio che non dimenticherò mai"

Si profila una nuova riduzione della penalizzazione per il Foggia dopo l'accoglimento del ricorso arrivato ieri dalla Giustizia Sportiva. Di questo parla La Gazzetta del Mezzogiorno nel pezzo dal titolo: "Ricorso accolto, Foggia tira il fiato e spera di riottenere da 2 a 4 punti". "Inibizione annullata - si legge -, ma solo a uno dei due patron: Franco Sannella".

