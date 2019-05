© foto di Giulio Falciai

"Stadio e squadra da A. Il Lecce si attrezza". Così titola in prima pagina La Gazzetta del Mezzogiorno sui pugliesi. I giallorossi dopo la promozione in Serie A si starebbero organizzando per dare ai tifosi leccesi una formazione e uno stadio degno per la massima serie italiana. Alla festa promozione sarà presente anche Sangiorgi.