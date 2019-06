Nella prima pagina de La Gazzetta del Mezzogiorno c'è spazio anche per la finale di Champions League, che si è giocata ieri a Madrid in un Wanda Metropolitano esaurito: "Nella finale tutta british al Liverpool bastano due minuti", titola il quotidiano che punta infatti sul rigore concesso ai Reds dopo pochi secondi dall'inizio della gara e messo subito a segno da Momo Salah che ha fatto da apripista per la festa della squadra di Klopp, la quale poi ha battuto 2-0 il Tottenham.