La Gazzetta del Mezzogiorno titola: "Il turbo Bari al San Nicola"

C'è la prima in città in Serie D per il nuovo Bari della famiglia De Laurentiis, che si appresta a vivere il campionato della rinascita. "Il turbo Bari al San Nicola, in diecimila e sotto le luci tv", è questo il titolo scelto da La Gazzetta del Mezzogiorno, che dunque ricorda pure l'accordo siglato con DAZN per la trasmissione delle partite.