© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Oggi toccherà alle milanesi, tra le altre, scendere in campo. E La Gazzetta dello Sport nei titoli al di sopra dell'apertura si dedica prima all'Inter e poi al Milan. "Rincorsa Inter", si legge sui nerazzurri, con la Rosea che sottolinea come ad Antonio Conte servirebbe il miglior Romelu Lukaku, che fin qui ancora non s'è visto, nella sfida col Sassuolo. "Carica Milan", per quanto riguarda i rossoneri, con il quotidiano che specifica come Stefano Pioli voglia affidarsi a Raphael Leao per il suo debutto sulla panchina meneghina contro il Lecce.