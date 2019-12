© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport apre in prima pagina con un confronto tra le richieste dei tifosi di Inter e Juve per l'ano che verrà: "2020 Inter e Juve: cosa chiedono i tifosi". I tifosi nerazzurri chiedono che l'ad Marotta li faccia sognare, mettendo al primo posto della lista dei desideri la permanenza di Lautaro Martinez, a cui aggiungere alcuni rinforzi per allungare la rosa a disposizione di mister Conte. Per quanto riguarda la Juventus invece le richieste sono indirizzate verso Maurizio Sarri, a cui i tifosi chiedono il tridente Ronaldo-Higuain-Dybala.

Grazie Dea! - Taglio alto dedicato all'impresa dell'Atalanta e alle parole del presidente dei bergamaschi Antonio Percassi: "Ho pianto, e adesso l'Atalanta diventerà più forte". Il presidente prosegue: "Ora la nostra speranza è che altri club seguano il nostro esempio. E adesso aspettiamo indicazioni da mister Gasperini: se ci sarà occasione di migliorare la rosa non ci tireremo indietro".

Dzeko spinge avanti la Roma - Taglio basso dedicato alla Roma che ieri sera ha ottenuto il passaggio del turno in Europa League, pareggiando all'Olimpico per 2 a 2 contro il Wolfsberger. I giallorossi avanzano così ai sedicesimi, anche se da seconda classificata, e non saranno dunque testa di serie. Fuori invece la Lazio, sconfitta per 2 a 0 a Rennes: i biancocelesti chiudono terzi il loro girone.