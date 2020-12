La Gazzetta dello Sport: "Addio al signor Rossi, l'attaccante che rappresenta un popolo intero"

"Oggi non piangiamo solo un centravanti, piangiamo l'italiano dal cognome più comune che rappresenta un popolo intero, capace di esaltarsi nelle difficoltà, di fare cose che non ti aspetti, oltre i suoi limiti". Immancabile e doveroso il ricordo che La Gazzetta dello Sport, nell'edizione odierna, dedica a Paolo Rossi, scomparso la sera del nove dicembre a Siena: "Il gol in finale alla Germania - si legge - vale la reazione eroica del soldato Giovanni Busacca - Gassman nel finale della Grande Guerra: 'E mi te disi un bel niente: facia de merda!'. Tanti piangono il Mondiale dei loro 20 anni e la prima vera festa nelle strade, con i clacson e le bandiere dai finestrini". Così come tutti ricordano dov'erano quel 5 luglio 1982, data di Italia-Brasile, "come per lo sbarco del primo uomo sulla luna o l'11 settembre". Rossi se n'è andato il giorno nove: "Cifra da bomber, nel maledetto 2020: due volte il suo numero di maglia in Spagna, il suo nome in Brasile mette ancora i brividi".