© foto di stefano tedeschi

Colpo chiuso proprio sul gong del calciomercato per il Torino, che dal Napoli si è assicurato Simone Verdi, per 25 milioni dopo averlo inseguito sin da inizio sessione. E La Gazzetta dello Sport titola: "Colpo Toro al fotofinish".. Accontentate dunque le richieste di Aurelio De Laurentiis, che sin da inizio mercato chiedeva cifre importanti per l'esterno e che non ha mollato di un centimetro nemmeno a pochi minuti dal termine del calciomercato. Si chiude con un prestito oneroso con obbligo di riscatto.