La Gazzetta dello Sport: "Affondo Lukaku: 'Perché giocare se c'è chi muore'"

Duro attacco di Romelu Lukaku ieri in una diretta Instagram con il suo sponsor. "Affondo Lukaku: 'Perché giocare se c'è chi muore'" scrive La Gazzetta dello Sport nella sua prima pagina odierna. Per il belga prima la salute: "Perché dobbiamo giocare se nel mondo c’è gente che rischia la vita? Eppure è stato necessario che fosse positivo un giocatore della Juve per mettere tutti in quarantena? No, non è normale" le sue parole.