La Gazzetta dello Sport: "Affondo Milan per Ceballos e sfida su Veretout"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Milan, pronto l'affondo per Ceballos e sfida la Roma su Veretout". Tantissimi gli argomenti presenti in copertina sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Mercato e non solo. Si parla di Milan, che punta Ceballos ed è pronto all'affondo, ma sfida anche la Roam per Jordan Veretout della Fiorentina. Tra gli altri temi il malore che ha colto Gigi Simoni, ex allenatore dell'Inter, che ora sta lottando per la vita. Ma anche "Cagliari-Frosinone, indaga la Procura FIGC".