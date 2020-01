© foto di stefano tedeschi

"Allarme Sarri, la Juve resta un'incompiuta", è il titolo in taglio laterale su La Gazzetta dello Sport. Il tecnico bianconero è finito nel mirino dei tifosi dopo la sconfitta di Napoli, e i problemi per mister Sarri sono diversi, dalla convivenza del tridente al carattere di una squadra che ha ampi margini di miglioramento. Poi il problema terzini, dove però solo il mercato può dare una mano. Ed infine il problema panchina: non sempre chi subentra riesce a dare la svolta, un problema per una squadra con così tanti impegni.