© foto di Bonan

"Allegri sereno, il ginocchio di Dybala non è grave". Questo il titolo dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport in merito all'infortunio dell'attaccante della Juventus, finito ko per una botta durante Brasile-Argentina. Oggi la Joya farà altri esami, ma il ginocchio non è grave. Intanto Douglas Costa scalpita.