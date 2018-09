La Gazzetta dello Sport apre con Juve-Napoli: "Puntata scudetto"

© foto di Pierpaolo

Lo scorso anno rappresentò l'illusione massima della stagione del Napoli, che a Torino con la Juventus vinse, ma a fine campionato rimase comunque a bocca asciutta. Oggi le due squadre si risfidano e sembrano ancora le due protagoniste principali dell'anno. E così La Gazzetta dello Sport utilizza questo titolo per presentare la partita: "Puntata scudetto". Con Cristiano Ronaldo ed Insigne a dominare la scena, con i rispettivi allenatori alle spalle, intenti a puntare fiches su un tavolo verde. "Il marziano Ronaldo contro il genio Insigne", si legge ancora sulla Rosea, che ricorda come con un successo il Napoli aggancerebbe il sodalizio bianconero in vetta alla classifica.