La Gazzetta dello Sport apre con la Juventus: "Marziani"

© foto di www.imagephotoagency.it

Prima pagina de La Gazzetta dello Sport dedicata alla Juventus, vittoriosa per 3-1 sul Napoli. Sette vittorie in sette giornate per la squadra di Allegri e allora la rosea nella sua edizione odierna titola: "Marziani". "Strapotere bianconero, è settebellissimo". E ancora sottolinea: "Ronaldo inventa, la Juve schianta il Napoli in rimonta con Mandzukic (doppietta) e Bonucci: 3-1 e fuga a +6".