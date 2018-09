La Gazzetta dello Sport apre: "Questa Juve fa paura all'Europa"

© foto di Lazzerini

La Gazzetta dello Sport di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Questa Juve fa paura all'Europa". La squadra adesso è una corazzata anche quando si presenta in Champions League. Personalità, grinta e qualità. La regia di Pjanic e la crescita di Bernardeschi sono le armi in più. In attesa che sbocci anche Cristiano Ronaldo.