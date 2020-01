La Gazzetta dello Sport apre su Ibra: "Gioco io. E sono più cattivo"

"Gioco io. E sono più cattivo di prima": così La Gazzetta dello Sport in apertura su Zlatan Ibrahimovic, che ieri è stato presentato a stampa e tifosi. Il nuovo attaccante del Milan si rimette in gioco. Ieri già in campo nella formazione titolare nel test amichevole disputato dalla formazione di Pioli. Zlatan vuole essere titolare lunedì contro la Samp: "Non sono qui per fare la mascotte. Non ho più 28 anni, correrò meno ma posso tirare da 40 metri". Intanto rossoneri scatenati sul mercato: blitz a Barcellona per il difensore Todibo.

L'Inter - "Vidal-Barça avanti. Valverde fa muro: 'Resta' ma l'Inter è sicura di prenderlo": così, di spalla, la Rosea. La trattativa tra il cileno e l'Inter prosegue, Antonio Conte lo attende in nerazzurro a metà gennaio ma nel frattempo il Barcellona prova a blindarlo.

La Juve - I bianconeri hanno già piazzato un grande colpo in prospettiva: Kulusevski. "Juve, la storia di Kulusevski. Il predestinato (col no di Gasp)": lo svedese classe 2000 resterà in prestito fino a giugno a Parma ma la Juve lo ha acquistato dall'Atalanta per 35 milioni più 9 di bonus.

Mercato - Si infiamma il mercato di gennaio. "Colpo Bologna: ecco Barrow": i rossoblù hanno in mano l'accordo con l'Atalanta per il giovane gambiano voluto da Mihajlovic. "Roma: riecco Bruno Peres": un 'nuovo' terzino per Fonseca.

L'intervista - Nuovi cambiamenti al VAR. Intervista a Rosetti, designatore UEFA: "Fuorigioco, VAR, mani: cambiamo" dice l'ex fischietto.

Mercato estero - Nel taglio alto c'è spazio anche per il calciomercato estero. Edinson Cavani lascerà il PSG e potrebbe firmare con l'Atletico Madrid del Cholo Simeone. "Mou cerca una punta. Pogba-Real in estate".