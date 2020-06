La Gazzetta dello Sport: “Arriva Serafino, nasce una Samb ad alto volume”

Spazio alla svolta in casa Sambenedettese con l’arrivo dell’italo-argentino Domenico Serafino alla guida del club sulle pagine de La Gazzetta dello Sport che titola: “Arriva Serafino, con lui nasce una Samb ad alto volume”. “In Sud America si è fatto strada con la musica etnica, ma le sue prime ore alla Samb sono state decisamente rock. Domenico Serafino, 53 anni è il nuovo presidente del club marchigiano e subentra a Franco Fedeli, 77, che lascia dopo cinque anni di gestione. - continua l’articolo - Progetto in cui rientrerà Pedro Pablo Pasculli, ex attaccante del Lecce e campione del mondo dell’86 con l’Argentina, fino a pochi giorni fa è stato allenatore del Bangor City, ma in futuro sarà nello staff tecnico della Samb”.