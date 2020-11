La Gazzetta dello Sport: "Arthur, da play a jolly. Il brasiliano atipico ha convinto Pirlo"

"Arthur, da play a jolly. Il brasiliano atipico ha convinto Pirlo", scrive La Gazzetta dello Sport. Il giocatore ha appena segnato il primo gol con la sua nazionale con un destro dal limite, ripagando la fiducia dl ct Tite e dando la sensazione di poter diventare un centrocampista totale. Ha giocato a testa alta, in verticale, mai in orizzontale. Senza paura e pressione, che può creare una valutazione di 72 milioni più 10 di bonus pattuita con il Barcellona nello scambio con Pjanic. "Pirlo mi sta aiutando, è un grande allenatore", le parole di Arthur. Per movenza e ritmo è associato a Juninho Pernambucano, ma anche a Deco, Se riuscisse a specializzarsi diventando un jolly come il portoghese, a Torino nessuno si strapperebbe i capelli...