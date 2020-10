La Gazzetta dello Sport: "Arthur-Pjanic non devono brillare solo da plusvalenze"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina utilizza questo titolo al suo interno: "Arthur-Pjanic non devono brillare solo da plusvalenze". Il bianconero va a intermittenza e ancora resta da capire quanto possa contibuire al progetto di Pirlo, Pjanic ora è un comprimario, una seconda scelta. Il valore dei due è assodato, ma allo scambio ha dato vigore l'idea della plusvalenza: 30 milioni per i blaugrana, 22 per i bianconeri. La parabola dei due fa sorgere dubbi, si rischia di andare incontro ai flop.