La Gazzetta dello Sport: "Asl aggirata e isolamento non avvenuto. La Lazio è sotto esame"

"Asl aggirata e isolamento non avvenuto. La Lazio è sotto esame" così La Gazzetta dello Sport sul caso tamponi. Due inchieste parallele e che a tratti si intrecciano: da una parte la Procura della repubblica di Avellino, che indirizza il suo lavoro soprattutto sulla correttezza del laboratorio della Futura Diagnostica, dall’altra quella federale che mette sotto esame, invece, i comportamenti della Lazio e che oggi vivrà un passaggio importante con l’audizione del medico Ivo Pulcini (la Procura poi farà le sue valutazioni in base a ciò che emergerà dalla sua audizione). "Da quanto risulta la Lazio ha contattato la Asl con le adeguate comunicazioni formali soltanto dopo i tre tamponi positivi di Immobile, Leiva e Strakosha al Campus Biomedico. In precedenza solo telefonate a cui non ha fatto seguito alcun tipo di documentazione. Fra le circostanze da chiarire c’è dunque quella di aver fatto giocare Ciro Immobile a Torino a sei giorni dai tamponi Uefa che gli impedirono di partire per Bruges". Chinè, che ha in mano tutte le carte della Lazio relative a tamponi e Covid, dovrà anche fare chiarezza su eventuali altre positività non dichiarate e verificare che tutto sia avvenuto nel modo corretto. Le sanzioni, graduali in base alla violazione riscontrata, vanno dall’ammenda all’esclusione del campionato, passando da penalizzazione e retrocessione. La gravità verrà valutata "in funzione del rischio per la salute dei calciatori, degli staff, degli arbitri e di tutti gli addetti ai lavori esposti al contagio da Covid-19, nonché dell’accertata volontà di alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione", quindi la presenza o meno di dolo. Ma se si accertassero delle responsabilità, finirebbero tutte sulle spalle del dottor Pulcini?