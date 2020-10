La Gazzetta dello Sport: "Atalanta benissimo"

vedi letture

"Atalanta benissimo", titola La Gazzetta dello Sport in prima pagina. Se l'Inter rifila cinque reti al Benevento, l'Atalanta ne segna quattro alla Lazio, raggiungendo i nerazzurri in testa alla classifica. Grande prova di forza degli orobici in casa della Lazio, trascinati da un Papu Gomez già in ottima forma, autore di una doppietta. Il tecnico Gasperini incalzato sulle possibilità di scudetto risponde: "Tra venti giornate vediamo".