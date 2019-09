© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oltre a Juventus ed Inter, La Gazzetta dello Sport si concentra anche sulle altre di Serie A e, in particolar modo, sull'altro anticipo andato in scena ieri tra Sassuolo e Atalanta. "Atalanta, che show. Sempre più Dea: 4 gol in un tempo, Sassuolo travolto", titola la Rosea dopo il 4-1 della formazione nerazzurra: a segno Gomez con una doppietta, poi Gosens e Zapata. Inutile il gol di Defrel per i ragazzi di De Zerbi.