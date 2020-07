La Gazzetta dello Sport: "Atalanta da record, ora palla all'Inter"

Basta un gol alla "Dea" per stendere il Bologna di Sinisa Mihajlovic: "Atalanta da record, ora palla all'Inter", titola in taglio basso La Gazzetta dello Sport in edicola quest'oggi. Muriel stende i felsinei, Gasp è secondo con il primato di punti dei nerazzurri. Scintille nel corso del match tra l'allenatore nerazzurro, espulso, e il tecnico serbo, che a fine gara dichiara: "Se avesse mostrato quel dito a me...".