© foto di stefano tedeschi

Pomeriggio da sogno per i bergamaschi, che dopo essere andati in svantaggio rifilano sette reti all'Udinese, con una tripletta di Luis Muriel ed una doppietta di Josip Ilicic. Così La Gazzetta dello Sport oggi in edicola titola: "Atalanta, dove vuoi arrivare?". La vetta della classifica dista infatti solo tre punti e lo stato di forma è tutto a favore degli orobici. Mercoledì sfida al Napoli, che continua a pareggiare, per testare le reali ambizioni dei nerazzurri.