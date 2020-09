La Gazzetta dello Sport: "Atalanta subito macchina da gol. Doppio Belotti non salva il Toro"

In taglio basso su La Gazzetta dello Sport c'è spazio anche per il successo ottenuto dall'Atalanta (debutto stagionale in Serie A) sul campo del Torino in una gara ricca di gol e spettacolo. "Atalanta subito macchina da gol. Il doppio Belotti non salva il Toro", è il titolo scelto dal quotidiano rosa per raccontare la partita.