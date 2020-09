La Gazzetta dello Sport attende Vidal: "Libero per l'Inter, è pronto per la firma"

"Imbarçati". In taglio alto invece con un solo titolo La Gazzetta dello Sport racchiude sia le ultime sul mercato dell'Inter che le ultime sul mercato della Juventus. "Vidal libero per l'Inter, è pronto per la firma", si legge in taglio alto sulla Rosea, secondo cui dunque a breve Antonio Conte potrà contare sul centrocampista cileno, non convocato da Ronald Koeman per la prima di campionato.