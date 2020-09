La Gazzetta dello Sport: "Avanti Bakayoko. Il Milan non si ferma"

"Il Milan non si ferma. Avanti Bakayoko. E Maldini carica: 'Vogliamo tornare in Champions'" scrive La Gazzetta dello Sport a proposito delle ultime vicende milaniste. Dopo l'accordo per Tonali, tra oggi e sabato scatterà il pressing sul Chelsea per il ritorno del centrocampista. In difesa piace Fofana del Saint-Etienne ma i francesi per ora fanno muro.