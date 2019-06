La Gazzetta dello Sport: "Avanti tutta. Inter-Lukaku verso lo sprint"

© foto di ManWil

Le trame di mercato in casa nerazzurra sono le protagoniste di un paio di pagine interne della Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Con una titolazione che spiega come si stanno muovendo i meneghini: "Avanti tutta. Inter-Lukaku verso lo sprint. Definito Sensi grazie a Gravillon. L’agente dell’attaccante dello United 'Nulla è impossibile'. E il difensore ex Pescara va al Sassuolo per il regista".