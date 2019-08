© foto di Image Sport

Sfumato Edin Dzeko, l'Inter s'è messa subito al lavoro alla ricerca di un nuovo attaccante da regalare ad Antonio Conte. E adesso sembra averlo trovato. "Inter Maravilla", titola La Gazzetta dello Sport, che racconta di un Alexis Sanchez, detto per l'appunto il Nino Maravilla, ad un passo dai colori nerazzurri. La chiusura sarebbe vicina, così l'allenatore nerazzurro avrebbe il suo secondo attaccante da far ruotare con Lautaro Martinez. Intanto resta in uscita Mauro Icardi, per il quale ci prova il Napoli con Milik più soldi.