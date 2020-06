La Gazzetta dello Sport: "Balo mette in mora il Brescia per i soldi di marzo"

"Tra Balo e Brescia rissa continua: club messo in mora per i soldi di marzo" scrive La Gazzetta dello Sport in prima pagina quest'oggi. Mario chiede il reintegro in gruppo per la terza volta e insieme vuole il compenso mancante. La società si dice sorpresa e indignata per la richiesta di Balotelli. La richiesta di messa in mora costringe Cellino a saldare la rata di marzo entro venti giorni e come sarà costretto a farlo per il suo numero 45 accadrà per gli altri componenti della rosa a meno che non subentri un accordo collettivo.