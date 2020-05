La Gazzetta dello Sport: "Balo no!"

"Balo no!", titola La Gazzetta dello Sport. E' rottura totale tra il Brescia e Mario Balotelli. Ieri, alla ripresa con il primo allenamento collettivo, l'attaccante non si è presentato, dichiarando: "Stavo male". Ma il Brescia non ci sta ed è pronto a passare la palla agli avvocati per risolvere anticipatamente il contratto. Due versioni in forte contrasto, con l'attaccante che sostiene di aver avvisato lo staff medico ed aver ricevuto rassicurazioni.