La Gazzetta dello Sport: "Balotelli, Mandzukic & co: la carica dei disoccupati"

"Balotelli, Mandzukic & co: la carica dei disoccupati", si legge in taglio laterale. Per la serie "il mercato non dorme mai", ecco che La Gazzetta dello Sport oggi si sofferma sui tanti svincolati che sono ancora alla ricerca di un contratto per la stagione in corso. Nomi importanti come Mario Balotelli, Fabio Borini, Asamoah, Mandzukic e tanti altri, che non sono riusciti a trovare una sistemazione. Nomi importanti con stipendi importanti, che causa Covid le società faticano ad accettare: il mercato non è ancora finito.