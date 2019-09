© foto di stefano tedeschi

Nell'anticipo delle 12.30 al San Paolo di Napoli sono scesi in casa i padroni di casa ed il Brescia. All'ingresso in campo, l'attaccante del Brescia, Mario Balotelli, si è e presentato con in braccio sua figlia Pia. In taglio basso della prima pagina odierna La Gazzetta dello Sport titola: "Balotelli, papà in gol. Però vince il Napoli"- E sotto gli occhi attenti della figlia, Balotelli ha trovato anche la prima rete dal suo ritorno in Italia, che ha fissato il punteggio sul 2 a 1 finale per gli azzurri.