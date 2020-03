La Gazzetta dello Sport: "Barca e Atletico: cassa integrazione per evitare il crac"

Un periodo difficilissimo non solo per l'Italia ma anche per la Spagna. Sia a livello sanitario e, di conseguenza, sia a livello sportivo. Al punto che due delle big del calcio iberico e mondiale rischiano di dover alzare bandiera bianca: "Barca e Atletico: cassa integrazione per evitare il crac. Avanzata la richiesta al governo per l’Erte, club in trattativa con Messi e co", la titolazione in merito della Gazzetta dello Sport nelle pagine interne dell'edizione odierna.