La Gazzetta dello Sport: "Benvenuto SpeziA, sei nella storia"

vedi letture

"Benvenuto SpeziA, sei nella storia": La Gazzetta dello Sport celebra così la prima storica promozione in A della formazione guidata da mister Vincenzo Italiano.

Il quotidiano spiega poi: "Nesta ci prova, Italiano resiste. Liguri in A: una primizia della notte folle. Il Frosinone vince al Picco con Rohden. Il miglior piazzamento in campionato regala la gioia a una città scesa in strada a festeggiare malgrado il rischio Covid".