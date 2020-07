La Gazzetta dello Sport: "Bernardeschi, tempo di novità: prima l'agente, poi Napoli?"

vedi letture

"Bernardeschi, tempo di cambiamenti: prima l'agente, poi il Napoli?" scrive La Gazzetta dello Sport a pagina 11, nella rubrica Piazza Affari di Carlo Laudisa. Federico ha voglia di voltar pagina e si prepara a decisioni importanti nelle prossime settimane: c'è il Napoli e il possibile scambio con Milik ma anche il Milan per uno scambio con Donnarumma, meno possibile ma che in qualsiasi momento potrebbe tornare d’attualità. Berna ha un contratto in scadenza tra due anni con la Juve: sarà rinnovo o addio? Ad occuparsene sarà il nuovo agente, il prossimo compagno di viaggio. In queste settimane ci sono stati contatti con Federico Pastorello e (soprattutto) Giovanni Branchini.