La Gazzetta dello Sport: "Bisceglie e Foggia tornano in C: oggi l’ufficialità"

"Bisceglie e Foggia tornano in C: oggi l’ufficialità": d-day per la Serie C e la Serie D, con il Consiglio Federale che ufficializzerà le squadre che rimpiazzeranno Picerno e Bitonto in terza serie. Proprio a questo, si riferisce il titolo de La Gazzetta dello Sport, che spiega poi: "Sarà il Consiglio federale odierno a stabilire chi prenderà il posto in Serie C di Picerno e Bitonto, retrocesse per illecito. Bisceglie e Foggia (che avranno qualche giorno per perfezionare l’iscrizione) aspettano l’ufficialità per festeggiare. Gironi e calendari sono attesi tra domani e giovedì".