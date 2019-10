Il capitano della Juve inedito. "Bonucci si racconta: 'Anch'io vittima di bullismo. Ora cari ragazzi difendetevi così'": così La Gazzetta dello Sport in prima pagina. Il difensore eroe in un romanzo per i più giovani: "Dovete parlarne, non chiudervi". Il centrale bianconero affronta un tema a lui caro, provando a dare coraggio a tanti ragazzi vittima di bullismo nelle scuole e non solo.