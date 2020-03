La Gazzetta dello Sport: "Bonucci vice-capitano"

"Bonucci vice-capitano", titola La Gazzetta dello Sport in taglio basso, dedicato a Leonardo Bonucci ed alla sua opera di convincimento nei confronti dei compagni verso la riduzione degli stipendi. Il difensore bianconero è stato la spalla di capitan Chiellini per chiudere la trattativa relativa agli ingaggi: ai compagni ha ricordato che prima di tutto bisogna essere uomini. Un alleato prezioso per Giorgio Chiellini, che insieme ad un altro senatore come Gigi Buffon, hanno contattato uno ad uno i compagni di squadra.