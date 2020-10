La Gazzetta dello Sport: "Brescia a tavolino. Poker Cremonese. Tre squilli dalla C"

Guarda al Secondo Turno della Coppa Italia La Gazzetta dello Sport: "Brescia a tavolino. Poker Cremonese. Tre squilli dalla C".

Riassunto della giornata: "Giornata vivace nel secondo turno di Coppa Italia, con tutte le squadre di B di scena (dopo l’anticipo del Monza di martedì) tranne il Brescia. Il Trapani infatti ha rinunciato alla trasferta e quindi perde 3-0 a tavolino [...] Da segnalare inoltre la vittoria della Salernitana, preceduta dall’allarme per un caso di Covid per un calciatore (che però da domenica non aveva contatti con il gruppo squadra). Tre squadre di Serie C hanno fatto l’impresa in trasferta. In primis il Padova, che dopo il flop al debutto in campionato ha firmato la seconda sconfitta interna di fila del Frosinone [...] Nettissima anche la vittoria del Perugia ad Ascoli [...] E poi il Catanzaro, che ai rigori ha fatto il colpo sul campo del Chievo [...] Sempre ai rigori sono riusciti a qualificarsi anche il Pescara (ma che fatica nell’inedito derby abruzzese con l’ottimo San Nicolò Notaresco, Serie D), la Reggiana, il Cosenza e infine in serata la Spal ha avuto la meglio sul Bari. L’altra squadra di Serie D rimasta in corsa era il Casarano, ed è stata travolta a Trieste dal Pordenone".